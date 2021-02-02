抖音起诉腾讯垄断 要求判令停止封禁并赔偿1800万元

字节跳动今天（2月2日）称，旗下短视频应用抖音向北京知识产权法院正式提交诉状，起诉腾讯垄断。抖音称，腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，构成了《反垄断法》所禁止的“滥用市场支配地位，排除、限制竞争的垄断行为”。

据路透社报道，抖音并要求法院判令腾讯立即停止这一行为，刊登公开声明消除不良影响，并赔偿抖音经济损失及合理费用9000万元人民币（约1800万新元）。

抖音在诉状中称，即时通信类应用已经成为互联网用户规模最大、普及率和使用率最高的基础应用。微信、QQ月活跃用户数分别超过12亿和6亿，加上其即时沟通分享功能及网络效应，决定了用户几乎不可能集体迁移。

此外，目前市场上没有其他经营者，能够提供与微信和QQ具有对等功能的服务。这意味着腾讯“具有市场支配地位”。

抖音认为，腾讯封禁抖音的行为是滥用市场支配地位的表征。封禁不仅损害了用户权益，破坏了抖音产品和服务的正常运营，还排除、限制了市场竞争。

去年末，中国市场监管总局对阿里巴巴涉嫌垄断展开立案调查，吹响互联网反垄断执法号角。报道引述业内人士预计，今年反垄断执法将继续强化，腾讯、美团等平台企业或“在劫难逃”。

不过，抖音在此时点起诉腾讯，不仅与当前反垄断形势密切相关，或亦与其最大竞争对手快手上市有关。据报道，腾讯控股支持的快手计划筹资62亿美元，将创下香港两年多来规模最大的IPO。