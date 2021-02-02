中国商务部：中企对北美直接投资前景不容乐观

中国商务部就对外投资合作发布报告称，冠病疫情在北美洲持续蔓延，美国新政府对华政策尚不明朗，中美、中加关系不确定性加强，未来中国企业对北美直接投资前景不容乐观，对美投资领域将有所缩减，高科技产业投资持续受阻，对北美并购将保持低迷。

据路透社报道，商务部今天发布 《中国对外投资合作发展报告2020》，该份2020年12月完成的报告称，澳大利亚政府收紧外资审批政策，提高了对中资企业投资的监管要求，中国对澳洲的新项目投资持续下降；未来若该情况得不到改善，预计中国对大洋洲的投资将持续放缓。

报告也指出，中美贸易摩擦虽然没有继续恶化，但美国单方面对中国企业赴美国投资审查日趋严格，对中国企业的制裁变本加厉，中国企业在美国投资发展面临的不确定性增强，“预计近期中国对美国的投资可能进一步放缓”。

而中加关系目前处于低热度阶段，未来中加关系仍将受到较多因素干扰，中国企业对加投资合作也将受到不利影响。

不过报告指出，未来中国对加拿大的投资行业有可能进一步扩大，除了能源、矿业的投资外，中国企业还将向清洁技术、航空航天、民用核能、农业技术等新兴合作领域拓展。

在并购方面，报告称，自中美贸易摩擦以来，美国政府利用《外国投资风险评估现代化法》，以所谓的“国家安全”为由，不仅加大对中国企业赴美投资并购审查力度，还不断扩大审查范围，客观上限制了中国企业对美投资并购规模。近年来，加拿大在国家安全审查的立法方面虽然变化较小，但在实践中，加拿大以国家安全为由否决外来投资的频次要明显高于其他国家。“预计，中国企业对北美地区并购规模将呈下滑态势。”

报告认为，随着“一带一路”建设的推进和相关协定的落实，中国与大洋洲国家投资合作领域将不断扩大，投资结构将逐渐优化。

但基于澳洲对外资的国家安全审查范围和力度在不断强化，且仍在持续收紧中国在澳投资审查，预计未来中国企业在大洋洲国家的并购规模将持续缩减。

报告指出，尽管疫情给欧洲经济造成冲击，也给中国企业对欧投资带来挑战，但从长远看，中欧双方在发展上具有较强的互补性，前景可期。

中国商务部此前称，2020年全年中国对外非金融类直接投资（ODI）为1101.5亿美元，同比下降0.4%。



