腾讯回应被抖音起诉：字节跳动恶意构陷

针对被字节跳动旗下短视频应用抖音起诉，腾讯回应，暂未收到抖音起诉公司的相关材料，字节跳动的相关指控纯属失实，系恶意诬陷。

抖音今天向北京知识产权法院正式提交诉状，起诉腾讯垄断。抖音称，腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，构成了《反垄断法》所禁止的“滥用市场支配地位，排除、限制竞争的垄断行为”。

据路透社报道，抖音并要求法院判令腾讯立即停止这一行为，刊登公开声明消除不良影响，并赔偿抖音经济损失及合理费用9000万元人民币（约1800万新元）。

据新浪财经、界面新闻报道，腾讯傍晚发布声明称，暂未收到抖音起诉公司的相关材料，字节跳动的相关指控纯属失实，系恶意诬陷。字节跳动旗下多款产品，包括抖音通过各种不正当竞争方式违规获取微信用户个人信息，破坏平台规则，已被法院多个禁令要求立即停止侵权。

该声明也指出，字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为。“我们将继续提起诉讼。”

去年末，中国市场监管总局对阿里巴巴涉嫌垄断展开立案调查，吹响互联网反垄断执法号角。报道引述业内人士预计，今年反垄断执法将继续强化，腾讯、美团等平台企业或“在劫难逃”。

不过，抖音在此时点起诉腾讯，不仅与当前反垄断形势密切相关，或亦与其最大竞争对手快手上市有关。据报道，腾讯控股支持的快手计划筹资62亿美元，将创下香港两年多来规模最大的IPO。