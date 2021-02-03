中美意组建合资公司打造红旗S系列跑车

通过视频连线方式，中国、美国、意大利三国相关企业和地方政府2日签署投资协议，正式宣布联合启动打造红旗S系列跑车，红旗S系项目将在中国和意大利陆续落位。

据新华社报道，据了解，红旗S系项目将投资100亿元人民币打造红旗S系列跑车及品牌，构建以中国汽车产业重要基地吉林省和意大利艾米利亚－罗马涅大区“跑车峡谷”为核心的汽车工程生态系统，努力将红旗S系跑车品牌塑造成为全球著名的豪华运动汽车品牌。

据介绍，红旗S系列跑车将包含S9、S5等车型。其中，红旗S9由中国一汽中欧研发团队联合设计，并在中国长春和意大利艾米利亚－罗马涅大区同时投产。随着红旗S系列跑车后续产品的不断推出，研发和生产工作将在中意两国全面铺开。

中国一汽董事长、党委书记徐留平表示，意大利具有完善的顶级跑车供应链体系，相信未来红旗S系项目一定能够成为中欧汽车产业合作的全新典范。美国丝尔科公司董事长乔纳森·克莱恩也认为，该项目是中国、意大利和全球汽车行业在共建“一带一路”倡议下取得的重大成果，此次合作将为中意两国带来长期投资、创造就业岗位，为全球汽车行业未来发展树立新标准。

意大利艾米利亚－罗马涅大区主席斯特凡诺·博纳奇尼说，今天是我们大区乃至我们国家极为重要的一天，中美合资合作的红旗S系项目将对经济复苏和就业做出贡献。意大利跑车历史悠久，研发技术雄厚，意方将全力支持该项目，并加大与吉林省的交流合作。

自1958年红旗品牌创立以来，红旗品牌轿车长期被用作中国重大庆典活动的检阅车，是中国民族汽车高端品牌代表之一。统计数据显示，红旗品牌2020年度产销均突破20万辆，同比增长100%。