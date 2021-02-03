港媒：李柱铭获诺贝尔和平奖提名

香港民主党创党主席李柱铭获得诺贝尔和平奖提名。

据网媒“香港自由新闻”（HKFP）报道，这项提名是由挪威议会两名议员周一（2月1日）提出的。

挪威保守党议员玛吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和弗罗里奇（Peter Frolich）在一份声明中表示，希望这项提名将“成为对香港民主运动的一个激励，同时也能够推动世界各地的自由事业”。

玛吉德也在声明中说：“40多年来，李柱铭通过一切可能的渠道为香港人民争取自由与安全。”“他把自己的一生都献给了这个事业。”

弗罗里奇说：“作为一名政治家和立法会议员，（李柱铭）在香港回归中国前后为香港争取一个民主宪法而竭尽全力。”“即使面对来自中国大陆的巨大压力，他仍然通过和平方式为建立民主机构、为落实普选和自由选举、为政治和公民权利而努力。”

弗罗里奇说：“（他）对香港及其他地区所有寻求民主发展和政治过渡的人们来说，都是一种鼓舞。”

今年82岁的李柱铭，是香港首个民主派政党的创始人，他备受香港传统民主派尊敬，被称为“民主之父”。

据BBC报道，也是香港资深大律师的他，公开反对香港人采取暴力抗争争取民主自由，不赞成“港独”，过去曾参与起草《基本法》的工作，还曾游说外国政府让中国加入世贸；但在北京眼中，他是“汉奸”、“祸港四人帮”、“港独之父”。

李柱铭在去年4月因参加没有得到官方许可的集会而被捕。他在被捕时表示，自己对此并不后悔，对与年轻人一起走在民主道路上而感到自豪。