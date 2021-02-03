拜登政府：与盟友步调一致前不急于接触中国

美国拜登政府周二指出，在与盟友和伙伴“步调一致”前，美国不急于与中国打交道。

据路透社报道，自1月20日上任以来，美国总统拜登已经与许多世界领导人进行了交谈，但尚未与中国国家主席习近平对话。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）透露，她不清楚两人何时会对话，也拒绝透露中国是否要求与拜登通话。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）则说，中美之间存在一些问题，包括气候变化，“在有限的基础上与中国合作符合我们的国家利益。”

他说，美国的盟友关系是“应对各种挑战的倍增力量，其中包括我们与北京的关系，“因此，第一步，我们要确保与这些盟友保持同步，与那些伙伴保持同步，然后……可以期望与中国在多个领域进行接触。”

拜登政府尚未完全阐明其对中国这个全球第二大经济体的战略，但表示将在很大程度上延续前总统特朗普采取的强硬态度。

它誓言要赢得与北京的竞争，并在特朗普政府离任前最后一刻认可中国对新疆穆斯林实行种族灭绝的决心，同时也强调希望在气候变化等优先政策上进行合作。

另一方面，普赖斯说，中国应该“减轻对台湾的军事，外交和经济压力，而应与台湾民选领导人进行有意义的对话。”

他指出，华盛顿对中国试图剥夺和骚扰代表12名香港人的律师“深表关注”，这些香港人在试图乘船逃往台湾后被定罪。“我们敦促北京尊重人权和法治，并立即恢复其合法资格。”