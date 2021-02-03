星岛新闻集团28%股权易手

香港交易所股权披露资料显示，在上周四（1月28日），香港房地产企业佳兆业主席郭英成的女儿郭晓亭，以每股1.5元（下同，港元，约0.26新元）的作价，购入约2.47亿股星岛股份，相当于28%股权，成为星岛最大单一股东，交易涉及3.7亿元；至于星岛主席何柱国，股权则由31.37%降至3.37%。

据《星岛日报》今天报道，星岛新闻集团在上周五（1月29日）发出通告，称申请公司股份停牌，以待披露涉及集团的内幕消息，以及根据《公司收购及合并守则》而需要发布的公告。星岛停牌前报0.91元，而郭晓亭的1.5元购入价，则较停牌前股价有64.8%的溢价。

星岛曾在2019年11月发布通告指出，何柱国正与一位独立潜在买家，就可能出售集团权益进行初步磋商。当时何柱国持有4.26亿股，相当于48.98%股权。

在去年7月，星岛再发布通告说，何柱国配售手上的1.5亿股旧股予若干独立投资者，作价为每股1.5元，完成配售之后，何柱国的股权将由48.5%减少至31.43%，但仍然是控股股东。据报当时配售的1.5亿股，大约相当于集团的17%股权，交易涉及2.25亿元。

资料显示，购入星岛控股权的郭晓亭，在去年4月，获佳兆业旗下的佳兆业美好委任为执行董事。同年11月，她再获委任为副主席。

郭晓亭2016年6月毕业于英国杜伦大学，取得工商管理学士学位，并于2017年12月取得美国哥伦比亚大学可持续管理硕士学位。她在2018年8月加入佳兆业，出任投资部副经理，当时负责佳兆业的策略并购、公开发售及非地产业务开发。

《星岛日报》在1938年在香港创刊，为香港历史最悠久的报章之一。在2001年1月，何柱国控制的泛华科技收购星岛集团，其后将星岛集团的传媒业务，包括《星岛日报》注入泛华科技，并改组成如今的星岛新闻集团。