学生模仿奥特曼被劝退 中国官媒批惩戒失当

中国山西省运城市几名高中生在宿舍喊《奥特曼》台词、被学校劝退处理的事件引发巨大争议，当地教育部门已对涉事学校警告处理，对校长通报批评。多家官媒发文批评学校对学生的惩戒方式失当，质疑学校的惩戒方式折射了让人不安的教育理念。

近日，山西运城河东一中在放寒假前夕，多名学生在宿舍呼喊《奥特曼》动漫台词与人物称号。三名高中生因此被学校作出劝退处理，学校还发布悬赏公告，鼓励学生“检举揭发大喊大叫的坏人坏事”。



运城市盐湖区教育科技局昨天通报称，该校对学生的处理与学生违纪事实明显失当，处理方式简单粗暴，措辞不当，教育理念陈旧，与新的教育惩戒理念和评价方式不相符。

教育科技局对河东一中给予警告处理，对该校高中部校长秦建伟全区通报批评，并做出深刻书面检查，责令学校对分管政教副校长王金旗、政教主任张锋进行批评教育，对该事件主要责任人政教副主任兼公寓办负责人乔武宁进行批评教育并调整工作岗位。

多家中国官媒近日发表评论文章对事件表态，人民日报评论部微信公号的文章指出，类似事件启发人们思考，“什么才是教育惩戒的正确方式？”矫枉过正的教育惩戒，背离了教育应该坚持的爱心、耐心、责任心，也体现了少数学校和教师管理上思路单一。

文章认为，教育工作者在实施教育惩戒过程中，应“给予学生更多成长的帮助和引导，而不是动辄以劝退、通报来施加压力”。

新华每日电讯的评论则指出，无论是因为喊叫小事劝退学生，还是公开悬赏鼓励学生举报同学，都折射了一种让人不安的教育理念。文章质疑，喊几句网络热梗能有多恶劣的影响？而公开悬赏举报就更让人难以理解，“这到底是想向学生们传递一种什么样的价值观呢？”

《中国青年报》也发文说，《奥特曼》作为“童年经典”伴随着很多孩子的成长，几名高中生高喊几声，恐怕也不会有魔咒一样的威力，让其他学生深受其害。

文章说，校方和教师的教育惩戒权“不是没有约束的权力”，教育惩戒的真正目的“不是惩戒而是教育”，“挥舞大棒，鼓励告密，不符合现代教育理念"，”容得下学生喊《奥特曼》台词，才是一块令人向往的求学之地“。

