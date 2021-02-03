中国驻英使馆：反对恶意诋毁中国学者

针对英国媒体早前报道称，中国学者将因偷窃知识产权而被限制进入英国，中国驻英国大使馆回应，指责中国学者偷窃知识产权没有事实依据，完全站不住脚，“我们坚决反对无端猜忌中英教育交流、恶意诋毁中国学者。”

据英国《泰晤士报》1月30日报道，英国的大学已被告知，该国外交、联邦和发展办公室将对希望在与国家安全相关的领域学习或工作的海外学者和研究人员进行安全审查。报道说，数千名中国学者和研究人员可能会被阻止进入英国。

报道也提到，这些限制措施出台之际，有关对中国学生、学者和研究人员获取可能有利于解放军的技术和知识的担忧与日俱增。

对此，中国驻英国大使馆今天透过发言人回应说，中国高度重视知识产权保护，指责中国学者偷窃知识产权没有事实依据，完全站不住脚。

“我们坚决反对无端猜忌中英教育交流、恶意诋毁中国学者、污名化双方正常学术交流。我们敦促有关方面多做铺路架桥的事，而不是给正常交流设置障碍，否则必将搬起石头砸自己的脚。”

据中国驻英国大使馆官网消息，发言人也强调，当今世界处于一个相互依存日深、利益交融紧密的全球化时代，各国早已形成你中有我、我中有你的命运共同体，团结合作是唯一正确选择。歪曲抹黑双边合作、关闭正常交流大门，意味着执意用冷战和零和思维看待世界，意味着把自己与世界对立和隔绝起来。



