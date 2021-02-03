阿里巴巴：蚂蚁业务前景和IPO计划有重大不确定性

阿里巴巴昨天发公告称，由于最近中国金融科技监管环境的重大变化，蚂蚁集团正在制定整改方案，该方案还须履行监管部门程序。因此，蚂蚁集团的业务前景和上市计划存在重大的不确定性。

综合《华尔街日报》中文网及《中国证券报》报道，阿里巴巴在公告中指出，目前尚无法全面准确评估这些变化和不确定性对阿里巴巴集团的影响，在蚂蚁集团整改方案履行监管部门程序后，将向市场提供更新信息。

阿里巴巴昨晚发布截至去年底的2021财年第三季度财报。财报显示，集团营收增长至2211亿元人民币（约456亿新元），超过分析师的预估均值2153亿元人民币，同比增长37%。该季度净利润增长52%。

阿里巴巴在财报电话会上也回应了监管环境的变化。阿里巴巴首席执行官张勇称，这是阿里巴巴在经历多年快速发展后，冷静反思并提升自己的重要机会。

阿里巴巴去年底收到中国国家市场监督管理总局发出的反垄断调查通知。财报称，这项调查正在进行中，公司正与市场监管总局充分合作，并成立了专项工作组，开展相关业务自查工作。公司将继续与市场监管总局就合规要求进行积极沟通。

张勇表示，面对反垄断调查，公司坦承面对、积极配合。作为连接数亿消费者和商家、承载数万亿交易规模的平台，公司深切理解平台的社会公共属性，必将确保所作所为符合法律要求，同时为消费者权益保护、数字化发展、产业升级贡献力量。

去年10月24日，阿里巴巴创始人马云在上海外滩金融峰会上发表“银行是旧社会的当铺”“中国金融没有系统性风险，因为没有系统”等惊人言论，受到官方金融监管层的猛烈批评。

11月2日，中国央行、银保监会、证监会和外管局四大部门约谈马云等高管；11月3日，上海证交所“暂缓”马云掌控的蚂蚁集团上市。12月24日，中国国家市场监管总局对阿里巴巴集团涉嫌垄断行为立案调查。

从10月底至12月底这两个月里，阿里巴巴市值暴跌了2000多亿美元（逾2652亿新元），马云的身价也因此跌出中国富豪榜前三名。