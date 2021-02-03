要求澄清华为问题立场 共和党众议员吁暂缓确认美商务部长

在美国参议院即将就是否确认总统拜登提名的商务部长人选雷蒙多（Gina Raimondo）进行投票前夕，20余名共和党众议员要求在她澄清在华为问题上的立场之前，暂停对她的提名进行确认。

据美国之音报道，美国参议院商务委员会预计当地时间周三（2月3日）对雷蒙多的任命进行投票表决。众议院外交委员会的共和党领袖麦考尔（Michael McCaul）与20名众议员一道，要求参议院暂停确认雷蒙多的任命，直到拜登政府澄清其出口控制政策为止。

也是罗德岛州州长的雷蒙多，上周在她的提名确认听证会上表示将对中国采取坚决的立场。她说，针对北京不公平的贸易行为，美国将采取“全政府式”的方法，予以大力反击。但是她拒绝详细说明是否会将中国电信业巨头华为保留在美国商务部实体名单上。

白宫新闻秘书莎琪在上周的两次新闻发布会上被问及此事时也拒绝做出承诺，并表示拜登政府正在对涉及监管行动和有关中国投资的问题进行跨部门审议。

莎琪被问到拜登新政府是否会延续特朗普政府对华为的限制政策时，没有直接作答。

她说：“我们必须进行更好的防守，这必须包括要中国对其不公平和非法的行为负责，确保美国的技术不会为中国的军事建设提供便利。”

报道指出，这些表态显然没有让共和党人满意。众议院外交事务委员会首席共和党成员麦考尔认为，拜登政府仍拒绝承诺将华为列入美国商务部实体名单是“令人震惊和危险的”。

这些共和党众议员也提到，民主与共和两党的成员都把华为视为美国的国家安全威胁。他们敦促那些曾经要求华为保留在实体名单上的参议员坚持其原则，暂停对雷蒙多的提名确认，直到拜登政府澄清他们对华为的意图以及对中国的出口管制政策为止。

上周五（1月29日），鲁比奥（Marco Rubio）、萨斯（Ben Sasse）和科顿（Tom Cotton）三位共和党参议员致函雷蒙多，要求她澄清是否会将华为移除出商务部的实体名单。他们警告说：“该公司并没有随着美国总统而改变。”

特朗普政府曾宣布出于国家安全原因而对华为公司采取了一系列的限制措施，包括在2019年对它列入商务部的实体清单，以限制华为从美国获得关键的技术和产品。特朗普政府还发起全球行动，争取把华为排除出5G网络。



