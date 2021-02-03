中国上月铁路货运量创新高

中国国家铁路1月货运发送量完成3.24亿吨，同比增加3410万吨，增长11.8%，再创历史新高。

根据央视新闻报道，中国铁路上月日均装车17.3万车，同比增加1.94万车，增长12.7%。其中，电煤运量增长强劲，完成运量1.2亿吨，同比增长23%。

中国国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团上月组织各单位加大煤炭特别是电煤运输组织力度，每日盯控掌握铁路直供电厂库存情况，对库存低于七天的电厂及时启动电煤应急保供机制，集中运力实施突击抢运，主要煤运通道运输实现整体上量，全国350家铁路直供电厂煤炭存煤可耗天数稳定在13天以上。

中国铁路太原局集团公司以大秦、瓦日重载煤运通道为重点，主打晋煤外运，大秦、瓦日线运量同比分别增长18.3%和30.7%；中国铁路呼和浩特局集团公司利用唐包煤运重载通道，主打蒙西煤炭铁海联运，唐包线运量同比增长64.3%；中国铁路西安、武汉局集团公司加快打造浩吉线集疏运系统，积极组织陕煤直达外运，浩吉线运量同比增长86%。

该负责人还说，国铁集团上月进一步加强国际箱联运、敞顶箱直通、特种箱专用等组织，优化箱源调配，提高运用效率，稳步提升了集装箱装车水平，国家铁路集装箱日均装车完成3.5万车，同比增长42.6%；主动对接供需企业，签订煤炭产运需三方协议运量9.5亿吨，同比增加4440万吨，增长4.9%。

该负责人表示，下一步，铁路部门将深入实施铁路运输供给侧结构性改革，持续提升运输效率和服务品质，全力抓好节日重点物资和防疫物资运输组织。