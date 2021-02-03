香港前公民党党魁余若薇转手名下物业

香港资深大律师、前公民党党魁余若薇以3370万元（港元，下同，4486万新元）售卖于1988年以约230万元购入的物业，成为继民主党副主席林卓廷等人后又一售楼的泛民人士。

根据香港01新闻报道，据香港土地注册处资料显示，西半山干德道康苑低层C室，上月连车位以约3600万元转手，尺价约1万7761元。单位实用面积2027平方尺，属于四房间隔。

资料显示，上述物业原由ALBACORE LIMITED持有，公司董事包括资深大律师、前公民党党魁余若薇及其家人，物业于1988年以约230万元购入，持货至今近33年，帐面赚约3370万元，升值近15倍。据了解，单位去年开始放盘，当时叫价4200万元。

壹传媒创办人黎智英、民主党创党主席李柱铭、支联会主席李卓人及前立法会议员区诺轩等人，此前被控组织和参与2019年8月维园流水式集会一案，被告之一的黎智英在案中便是由资深大律师余若薇作代表，而其胞弟余若海上月底亦获律政司委聘出任案件主控，故姐弟本月将会“对簿公堂”。

近期接连有泛民人士售楼，如支联会主席李卓人上月中卖出美孚新邨单位；民主党副主席林卓廷也售出其自住的沙田翠湖花园三房单位。而区诺轩则于去年12月售出将军澳裕明苑居屋单位。