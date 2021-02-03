赵少康即日起恢复国民党籍 江启臣拟加聘中评委

国民党中央委员会组织发展委员会主委李哲华表示，知名媒体人赵少康申请恢复国民党籍，昨天经国民党台北市党部审核，组发会今天同意赵少康即日起恢复党籍，入党或恢复党籍满一年，才有投票资格。

据台媒报道，李哲华今天受访时说，国民党台北市党部昨天已审核完毕赵少康恢复党籍案，组发会今天依照审核结果，同意赵少康即日起恢复党籍。

报道指出，由于国民党主席江启臣有意聘任几位卸任政务官，为国民党中央评议委员会委员，因此考虑借此机会加聘赵少康为中评委；至于赵少康质疑是否须恢复党籍满一年才能选党主席，党中央目前主张交由中常会讨论，不主动介入。

国民党前天表示赵少康入党不满一年、不曾担任中央评议委员会委员或中央委员，不符合参选党主席的规定。

赵少康昨天就此再次表示，过去国民党选主席从来没有入党满一年的限制，这是去年补选党主席才搞出来的，“到底是谁因人设事？是我因人设事还是他们过去因人设事？”这个大有玄机，一定有猫腻。

赵少康说，他不会要求国民党为他修改规则，一切按照规定就好。他现在欠缺的资格，就是没担任过中评委或中央委员，然而此事只需要江启臣发给他中评委聘书就可以解决。

赵少康不讳言，重回国民党并准备参选党主席是去年9月受高雄市前市长韩国瑜劝进才起心动念。自己长期以来也忧心两岸关系恶化、台湾内部矛盾丛生，而国民党却缺乏有力的领导人，“放眼蓝营，谁比我更合适？”