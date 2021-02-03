江西一景区象鼻山被“戴口罩”并申报吉尼斯

江西鹰潭龙虎山景区日前给当地著名景观象鼻山戴上了“口罩 ”，为此还申报了“最大布口罩”的吉尼斯世界记录，但被网民吐槽“太闲了”。

根据观察者网报道，景区此举目的是希望将自我推广和防疫宣传结合起来，顺便参与全省旅游推广活动，倡议人们“本地旅游、就地过年”。

但一些网民觉得“没必要”，甚至吐槽龙虎山景区可能是防疫工作“太闲了”。

江西鹰潭龙虎山一处高约100米的山峰有一石梁凌空垂下，整个山体就像一只巨型石象在汲水，故而得名“象鼻山”。

据龙湖山景区官网介绍，这是长期受雨水冲刷溶蚀风化而脱落，造成崩塌残余型的石梁穿洞类景观。

据江西网络广播电视台消息，龙虎山景区上周日组织开展了“吉象喊你戴口罩”的微倡议景区接力活动，八名药农攀上了景区里的象鼻山崖，利用长绳将一块巨大的白布挂在了“象鼻”的底部。

同时，在象鼻山顶，长达15米的巨型条幅也被挂了上去，上头显示着“龙虎仙境、吉象天成”。

由于这是一场“接力活动”，龙虎山景区还将“戴口罩”的全过程通过各个平台进行现场直播，并号召各大景区景点一起加入戴口罩接力活动。

据《鹰潭日报》周一（1日）消息，龙虎山景区的这项活动还有多重含义，既为了“打响象鼻山游览区知名度，夯实龙虎山全域旅游品牌影响力”，也为了“倡导疫情防控从自身做起，带好口罩安全出游”。

此外，龙虎山景区也是在响应江西省文化和旅游厅主办的“犇游江西·温暖过年”宣传推广月活动。

该活动旨在倡议民众“本地旅游、就地过年”，上周日也恰好是宣传推广月的启动日。

给象鼻山“戴口罩”也得到了当地政府的支持，鹰潭市副市长蔡江就参加了活动的启动仪式。

据江西省文化和旅游厅官微“江西风景独好”消息，象鼻山上的这副口罩已成功申报吉尼斯世界纪录，成为了“世界上最大的布口罩”。

不过，吉尼斯世界纪录官方网站上关于“世界上最大布口罩”的记录尚未更新，目前的记录保持者为沙特阿拉伯吉达市（Jeddah）的一家贸易公司。

