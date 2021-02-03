美军“导弹监视机”现身黄海

美国空军一架RC-135S侦察机被曝于今天现身黄海上空，位置靠近胶东半岛，在该机开展飞行活动期间还有一架美军加油机为其提供支持。

根据环球网报道，据“南海战略态势感知”计划平台今天发布的消息，当天上午一架美国空军的RC-135S电子侦察机现身黄海上空。从路线上看，该机从冲绳基地起飞，穿过东海防空识别区后抵达黄海，在靠近胶东半岛的位置掉头。另外还有一架KC-135T加油机当天早些时候也从冲绳起飞，为RC-135S电子侦察机提供空中加油支持。

RC-135系列侦察机目前有A、S、U等诸多衍生型号，用于电子信号情报、弹道导弹预警侦察，是美国国家情报侦察和导弹防御体系中至关重要的一环。

RC-135S则是侦察弹道导弹的主力机型，又被称为“导弹监视机”，该机前机身两侧有4个大型圆窗，装备有高精度的光学红外探测装置，可在第一时间探测到弹道导弹发射时的尾焰，测量火焰温度和光学特征，并形成数据库。

它还能测量再入大气层的弹头，迅速计算出弹道和弹着点。机载电子侦察设备也可以收集、处理和分析导弹制导的电波频率及相关信息。

美军RC-135S侦察机此前也曾前往黄海上空，还被曝出使用了虚假电码。“南海战略态势感知”计划平台曾在去年9月9日发布消息称，美军1架RC-135S导弹监视机从冲绳嘉手纳向北起飞后信号消失。随后一架国籍显示为“马来西亚”的飞机（752B29）进入黄海空域，并从凌晨5时许起持续盘旋至上午11时方才离开，其间最近时距离山东领海基线约56海里。