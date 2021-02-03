台媒体人：韩国瑜有可能选国民党主席 赵少康若被卡

针对中广董事长赵少康恢复国民党籍，并且提及参选党主席，台湾资深媒体人单厚之分析，国民党不给赵门票可能性很高，而且国民党中常委们不欢迎可能性也很高；但若赵不选国民党主席，前高雄市长韩国瑜出来竞选的可能性是有的，“两人是有牵动性”。

赵少康早前不讳言，重回国民党并准备参选党主席是去年9月受韩国瑜劝进才起心动念。自己长期以来也忧心两岸关系恶化、台湾内部矛盾丛生，而国民党却缺乏有力的领导人，“放眼蓝营，谁比我更合适？”

单厚之向中评社指出，赵少康如果要去带领国民党复兴的话，理论上要把路线拉回中间，但是要选党主席就是往深蓝靠拢，这两个目标不同。且现在看起来江启臣有可能帮赵解套，因为江会有压力，如果不解套会被说用制度去卡赵。但是中常会那一关没这么容易过。

他说，中常委会不断向赵少康抛出这一系列问题：你要选党主席？还是要选“总统”？如果是要选“总统”凭什么？

单厚之表示，赵少康目前看起来好像是选真的，但党中央对此当然会有不满声音；不过，现在台面上几个人看起来，都很嬴弱不称头，会相对希望有能力的人来重振国民党。

单厚之观察，赵少康参选的起手式很像鸿海创办人郭台铭，但是当时国民党欠郭很多钱，还不出钱就给郭荣誉状以及解套初选的方法，而且支持者会认为如果郭选上会比韩国瑜好，“有钱又是执政党当然好”。虽然赵少康跟蓝军的渊源虽比郭深得多，但是对国民党来说没有立即明显好处。

国民党前天表示赵少康入党不满一年、不曾担任中央评议委员会委员或中央委员，不符合参选党主席的规定。赵少康昨天再次表示，过去国民党选主席从来没有入党满一年的限制，这是去年补选党主席才搞出来的，“到底是谁因人设事？是我因人设事还是他们过去因人设事？”这个大有玄机，一定有猫腻。

赵少康说，他不会要求国民党为他修改规则，一切按照规定就好。他现在欠缺的资格，就是没担任过中评委或中央委员，然而此事只需要江启臣发给他中评委聘书就可以解决。

对此，单厚之则表示，对赵少康来说没有入党一年要求，但是历年党主席选举细则，都有要求党权的规定。现在规定是一年，若要国民党要为赵量身订做，“少康帮”可能会大骂国民党，就会产生一堆裂痕。

他认为，赵少康是否一定要选党主席，现在还没有完全踩死底线，赵少康跟郭台铭当时入党很类似，“拿我的势去压你”，但是当时郭正当性会高一点，现在国民党很弱没有错，但是没有人会说党主席江启臣好无能等，不堪言词的话；朱立伦虽然没有声音、没有存在感，但好像也没有做什么坏事。

单厚之指出，赵少康的动作对于深蓝号召力比较大，但对中间选民号召力并没有这么高，最大声量还是来自韩粉，接着是“少康帮”媒体网络等声量。

如果赵韩合作能有多大能量？单厚之认为，蓝营问题不再巩固不巩固，在于基本盘不够大，现在大概只剩下二成多三成。

单厚之表示，赵少康是“知识蓝”、中间偏蓝，现在加上韩国瑜深蓝，合起来是有大一点，但终究就是蓝军，优势可能是把蓝军团结，“蓝军盘已经这么小了，换赵少康来还是一样，能扩大多少？”他说，若赵少康当主席只是论述会变好，那可以帮国民党加强论述，不一定要选党主席。

至于有人猜测是韩国瑜想选，且韩国瑜与赵少康关系有这么好吗？单厚之表示，为什么韩国瑜会找赵？韩国瑜可能评估自己不好选，赵如果被卡住，韩国瑜选党主席的正当性会更高，对韩来说能量会加分。

他指出，过去赵少康是挺郭台铭，韩赵两个人结合得有点怪，怀疑是韩国瑜认为自己不好选；韩现在认真推赵少康，赵若担任党主席，韩选2024就还有机会。毕竟若是江启臣或是朱立伦当选党主席，对韩都比较不利，而且这次韩没有选，之前遭到罢免的烙印还在，越晚选越淡化。蓝军还是会有质疑，若不是韩2020怎么会输，这个事情拖越久越好，而且韩粉凝聚力蛮高的。

单厚之对中评社分析，过去支持力量转换很快，但韩粉支撑力量比较久，是因为没有新的依附，只好在旧的里面找，就是没有新的指望。过去蓝军支持赵少康，但之后往宋楚瑜靠，新党就被踹开，连宋配没有选上，支持者又马上去支持马英九，现在的问题是放眼望去好像都没有希望的领导人。新北市长侯友宜看起来是有点像，但是侯态度又不明，连2022要不要选都不知道。国民党现在是弱势的格局，看不到一个复兴的人，现在对国民党来说，最好希望是侯友宜，因此有一部分人情绪上不希望是强人当主席，只希望不要破坏。