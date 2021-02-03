阿里巴巴计划发售美元债券融资至多50亿美元

路透社看到的销售文件显示，中国电商巨擘阿里巴巴计划发售美元计价债券融资至多50亿美元。

一位知情人士向路透社说，此次发售将从明天（4日）开始接受认购，该交易料将在同一天定价。

据报道，在阿里巴巴创始人马云的商业帝国面临监管压力之际，投资者对这笔交易的反应将检验对阿里巴巴的信心。

马云去年10月底在一次讲话中公开批评中国金融监管制度，由此引发的一系列事件最终导致阿里巴巴旗下蚂蚁集团规模为370亿美元的首次公开发行被叫停。

不过，阿里巴巴昨天公布的财报好于预期。

直接了解交易情况的消息人士称：“他们密切关注市场，并决定现在发售。这是阿里巴巴，他们会做到的。我们等这笔交易已经等了很久了。”

根据伦敦证券交易所集团旗下路孚特数据，这是阿里巴巴发售的第三笔国际债券。数据显示，阿里巴巴曾在2014年发行80亿美元债券，在2017年发行70亿美元债券。

销售文件显示，最新发行的债券将有多种期限，最长可达40年，预计还将包括2041年到期的一批可持续性债券。

花旗、瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通和中金公司担任联合簿记管理人。

阿里巴巴在一份声明中称，筹得的资金将有一部分用于与“绿色建筑、因应冠病疫情危机、可再生能源、循环经济和设计”相关的项目。