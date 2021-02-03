人人影视字幕组14人被抓 涉盗版两万部作品

上海警方近日侦破特大跨省侵犯影视作品著作权案，名为“人人影视字幕组”的网站被发现盗版刊载2万余部作品，共有14人被抓。

据澎湃新闻报道，去年9月，上海警方在工作中发现，有人通过“人人影视字幕组”网站和客户端提供疑似侵权影视作品的在线观看和离线下载。经与相关著作权权利人联系，上述影视作品未取得著作权权利人的授权或许可。

对此，上海市公安局经侦总队会同虹口公安分局开展侦查。以涉案网站和客户端所留会员付款、周边产品销售付款两个二维码作为突破口，警方锁定了位于山东的梁某、丛某，以及位于湖北的王某，并很快摸清了整个犯罪团伙的组织架构。

经查，自2018年起，犯罪嫌疑人梁某等人先后成立多家公司，在境内外分散架设、租用服务器，开发、运行、维护“人人影视字幕组”APP及相关网站，在未经著作权人授权的情况下，通过境外盗版论坛网站下载获取片源，以约400元/部（集）的报酬雇人翻译、压片后，上传至APP服务器向公众传播，通过收取网站会员费、广告费和出售刻录侵权影视作品移动硬盘等手段非法牟利。现初步查证，各端口应用软件刊载影视作品20000余部（集），注册会员数量800余万。

目前，警方已对上述犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。