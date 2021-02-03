赵少康：这次不选党主席 下次就不会选了

台湾中广董事长赵少康重回国民党，党籍恢复申请也已通过，赵少康今天再度强调，他没有一定要选党主席，会考量怎么样对国民党最好，但他也说：“如果这次我不选，下次大概就不会选了。”

据台湾《联合报》报道，国民党主席江启臣今天表示，年后将聘赵少康任中评委，不过赵仍有一年入党资格限制，是否能参选主席，最后仍要中常会修改选举作业细则。

赵少康说，国民党内反对他的可以放心，他没有一定要做这个党主席。他说当时跟江启臣讲过，他取得资格但没有一定要选，还是会考量怎样对国民党最好，他不希望破坏国民党团结，国民党如果今年还有一年的内规，“我不选就是了”。

媒体询问赵少康，党内批评他当初炮轰国民党不手软，又分裂国民党组新党，为何这次要让他选？赵少康表示，国民党有这么好他就不必回来了，就是国民党有这些问题，他才要回来救国民党，“救国民党不是为了救国民党，而是为了救台湾、救‘国家’”。

赵少康说，国民党有很多缺点，一定有改进的地方。他强调自己和很多政治人物不同，就是实话实说，该批评就批评。

赵少康也预告，他会在新年时开记者会发表参选政见，不管是参选主张还是两岸政策等，他也表态支持九二共识。

至于赵少康回归国民党是否会让国民党新党化，赵少康回应说，他不会让国民党新党化，他离开新党已经20年了，当时的新党也和现在的新党不一样，当时新党是反对李登辉的国民党。