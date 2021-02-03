贾浅浅曾自评诗作：篇幅短小 语言精粹清丽

中国知名作家贾平凹的女儿贾浅浅的诗作近日在网络引发争议，贾浅浅目前尚未回应，但中国媒体转发一篇2019年对她的访谈文章，指其中透露出她对自己作品的看法。

据澎湃新闻报道，目前，有媒体尝试联系包括贾浅浅在内的各方人士，但未获回应。陕西作家协会对外电话持续忙音难以接通。

报道称，对于自己的创作理念，贾浅浅在2019年4月陕西省青年文学协会微信公号“绿色文学”发布的一篇访谈文章里曾详细阐述。

2018年1月，长江文艺出版社出版了贾浅浅的第一本诗集《第一百个夜晚》，她在访谈中说，“我的诗作篇幅都比较短小、语言力求精粹清丽，我追求以醒目的意象、鲜活的喻指和诗境的营造，来形成我的个人特色。”

贾浅浅表示，有方家说，“那些句子是她这个年龄人的句子，是这个时代的句子。”

谈到创作理念，贾浅浅当时称，“写作之初其实是‘认识你自己’，以及与未知的自我的触碰与对话，其后方能走向写作的自觉。在这个过程，你的写作取材自生命本身，心绪激昂地找寻生活和生命的真相。”

在贾浅浅看来，其一，能否清晰地使用语言并不是最重要的，最重要的是，你是否把人类文明的普适性价值观作为精神的依靠；其二，不要让自己躲在知识和逻辑的藩篱后面，不要利用语言来贩卖逻辑与教条；其三，写作体现诗人的情感、个性、知觉与直觉能力，写作必须让“感觉”从语言中破壁而出，从而实现作者本人的审美情趣，其四，写作不是一件刻舟求剑的事，必须追求一种开放性，要有超越文化的浪漫情怀，要使日常经验上升到形而上的层次。

谈到自己的“Z小姐”系列作品，贾浅浅表示，这些诗是对日常生活的一种诗性表达。“我力求以质朴的对人物个性的简括描述，自然显露人性的光华部分，亦是试图对语言局限性的突破”。

她还说，“我想要的是，清晰、自然、有意味，并让形而上的追索隐藏其后。”