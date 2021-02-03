美前贸易官员：贸易将成为拜登对华战略一部分

美国前贸易副代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，贸易将是美国总统拜登对华整体谈判政策的一部分，但不会像前总统特朗普任内那样，成为中美关系的推动力。

据路透社报道，担任亚洲协会政策研究所副主席的卡特勒，今天在路透全球市场论坛上指出，“美中之间在许多问题上存在难以解决的根本分歧”。

她说，亚洲的区域全面经济合作伙伴关系协定（RCEP）、以及《中欧全面投资协定》（CAI）等贸易协定将迫使拜登政府参与亚太地区的贸易事务。

但她表示，让美国重新加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）并不是建立亚太地区关系的唯一途径。CPTPP不包括中国。

CPTPP曾是前美国总统奥巴马亚洲战略核心中的关键部分，涵盖太平洋地区11个国家，但2017年特朗普在该协定尚未签署就让美国退出。

卡特勒说：“如果美国考虑重新加入CPTPP，无疑将会寻求对协定进行更新和修改，包括那些美国劳工关切的更为敏感部分。”

她并说，范围更窄的行业协议或许是可行性更高的替代方案。“这些相对而言较容易做，也比较快，而且在取得成果的同时，也可有助于重建信任与动力。”

卡特勒表示需认真看待RCEP。包括中国在内，15个亚太地区国家在2020年11月签署了这项协定。“RCEP确立了广泛的原产地规则，将促进成员国间的贸易，随着时间推移还将影响供应链。”

她也表示，该协定还定有解决成员之间问题的架构。

RCEP被广泛视为中国支持的CPTPP替代方案，且被誉为全球最大的自由贸易协定，它的目标是逐步降低关税并反对保护主义，促进投资并让区内商品更自由地流动。

卡特勒表示，她期待美国能为亚太地区的基础设施投资做出贡献，尽管规模不及中国。

