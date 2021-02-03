AIT：拜登致力于台湾安全 吁北京停止对台施压

美国在台协会（AIT）今天表示，美国总统拜登致力于台湾安全，同时呼吁北京停止对台湾的军事、外交及经济施压，并与台湾民选官员进行有意义对话。

据《自由时报》报道，AIT发言人孟雨荷指出，过去40年来，美国的一中政策向来是以《台湾关系法》、《美中三个联合公报》及《对台六项保证》为准则。美国致力于深化与台湾的关系，台湾是领先世界的民主体制，也是关键的经济和安全伙伴。美国与台湾的贸易关系促进了美国的利益，也协助创造在美国的经济机会。“我们将持续强化我们与台湾的经济关系。”

孟雨荷表示，拜登致力于台湾的安全。他在担任参议员期间，即对《台湾关系法》投下赞成票。美国将持续支持以符合台湾人民意愿及最佳利益的方式，和平解决两岸议题。美国呼吁北京停止对台湾的军事、外交及经济施压，并与台湾民选官员进行有意义对话。

此前，美国国务院当地时间23日也发布声明，敦促北京“停止对台在军事、外交及经济上的施压”，应与“台湾的民选代表进行建设性对话”，并重申美国对台承诺“坚若磐石”，美国将“继续协助台湾保持足够的自卫能力”。

美国国务院还说，美国“将与朋友和盟友站在一起，促进我们在印太地区的共同繁荣、安全与价值观，其中包括加深与民主台湾的联系”。台湾外交部对此表示，感谢拜登政府在上任之初就展现对台湾的支持。

