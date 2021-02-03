热销网红面霜汞超标7000倍 公厕灌装 

中国浙江省临海市近日捣毁一家伪劣化妆品团伙，该团伙生产、销售的多款网红面霜汞超标7000多倍，且生产基地是在一间公共厕所。

据红星新闻报道，浙江省临海市市场监督管理局前天（1日）通报，该局近日与当地公安部门辗转浙江、重庆等地，捣毁一家生产、销售伪劣化妆品的团伙，十多名犯罪嫌疑人被采取刑事措施，另外两名人员因疫情困在加拿大被列为网上逃犯。该化妆品正是此前微商圈的网红产品“琼曼”“豪曼”和“伍昱洁”美容霜。

通报显示，去年8月有消费者向监管部门举报使用该类美白产品出现红肿蜕皮等不良反应后，监管部门将该美容霜送至药品研究机构检测，发现汞超标7000多倍，且该美容霜未取得特殊化妆品批准文号。

执法人员去年9月5日突击检查经营场所，抓获了嫌疑人包某，并缴获大量“琼曼”“豪曼”美容霜，此后在去年11月在重庆查获了生产场所，而这些号称美白神霜的面霜生产基地竟是在公共厕所。执法人员在现场看到灌装工具锈迹斑斑，蝇虫到处乱飞，散发着阵阵恶臭。

嫌疑人包某已因犯生产、销售伪劣产品罪，被判处有期徒刑10个月。

另外，包某仅是销售的微商，进货的商品来自重庆熙妃萱日用化妆品有限公司，其负责人为伍某洁夫妇。这对夫妇因生产销售这些护肤品，从小商贩变成了千万富翁，后来离婚后两人为了高额的利润仍保持密切的商业合作伙伴关系。

据测算，“琼曼”“豪曼”系列护肤品每瓶原料价值在2到10元（人民币，下同），但销售价格有些达千元以上，相对便宜的也在198元上下，从2014年至今已生产销售70万余瓶。

报道还称，尽管该类产品在重庆的窝点已被查处，但网上仍有销售，价格近50元每瓶，并标注“孕妇可用”。目前浙江临海市专案组正在对接广州、哈尔滨警方，肃清生产销售伪劣化妆品的源头。