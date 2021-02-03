2020中国百城房价出炉 涨幅近11%

中国100个城市新建商品住宅成交均价，去年为16018元/平方米（人民币，下同，约3305新元），同比上涨10.8%。其中，一线城市新建商品住宅成交均价为44968元/平方米，同比涨2.7%。

据中新经纬客户端消息，上海易居房地产研究院今天发布《2020年全国百城房价报告》（下称《报告》），并透露上述消息。《报告》也指出，中国32个二线城市新建商品住宅成交均价为15599元/平方米，同比涨9.6%。

《报告》提到，观察近10年中国百城房价涨幅，可以看出2011至2018年每年涨幅均为个位数水平，而2019年和2020年则为两位数水平，分别为11.2%和10.8%；对于2020年而言，信贷环境总体趋于宽松，一些炒房资金加快进入楼市。尤其是疫情下房地产“避风港”属性更为明显，各类资金更会加快进入，进而容易使得房价上涨过快。这也说明，百城房价有泡沫，其走势已经背离了基本面，后续需要严管。

具体到2020年房价走势，可以看出，其年初累计新建商品住宅成交均价同比涨幅曲线呈现“上扬-收窄-企稳”的态势。其中第一季度因为房屋交易受到疫情影响，市场成交数据偏弱，导致数据有异动。而二季度开始，此类城市房价涨幅开始收窄，但属于异动数据基础上的回调。到了下半年，曲线下行空间不大，尤其是在各地购房需求明显释放的情况下。

分城市来看，《报告》显示，中国一线城市涨幅不大但实际上压力较大。2020年，四个一线城市新建商品住宅成交均价为44968元/平方米，同比上涨2.7%。观察最近10年一线城市房价涨幅同比数据，可以看出，2020年其涨幅并不大，甚至是历史上偏低位的水平。这说明高价项目备案方面管控比较严。

具体城市看，到了2020年第四季度，一线城市出现了房源哄抢现象，尤其是上海和广州。

此外，《报告》显示，中国二线城市涨幅略有扩大。2020年，32个二线城市新建商品住宅成交均价为15599元/平方米，同比上涨9.6%。观察最近10年涨幅，2020年涨幅处于中间位水平。不过，对比2019年数据，可以看出，其涨幅略有扩大。随着二线城市户籍政策的放开和人口的加快导入，此类城市购房需求预计会继续释放，所以房价涨易跌难。尤其是新一线城市，后续稳房价工作需要继续坚持。

《报告》也显示，中国三四线城市近三年涨幅相对温和。2020年，64个三四线城市新建商品住宅成交均价为12287元/平方米，同比上涨8.1%。观察三四线城市最近10年房价涨幅数据，可以看出，对比2017年涨幅，2018至2020年涨幅相对不大。这和其房屋成交行情是比较匹配的。尤其是2020年三四线城市楼市相对不景气，所以也会制约房价的涨幅扩大。

易居研究院智库中心研究总监严跃进受访时说，2020年房价涨幅略超预期，百城房价涨幅位于两位数，说明稳房价依然面临各类压力。而且部分城市看似房价涨幅不大，但其实也出现了抢房等乱象，进一步说明稳房价面临更为复杂的问题。尤其是疫情下各类资金加快进入楼市，成为推高房价泡沫的重要原因。这也使得房价走势和经济基本面背离，需要后续积极管控。

严跃进认为，2021年要真正促进房价和经济基本面匹配，就需要严管各类违规资金或炒房资金。

第一、信贷领域要堵住各类违规资金进入楼市，尤其是消费贷、经营贷和首付贷等内容；第二、购房资格方面要进一步趋严，尤其是要打击假离婚、银行卡流水造假、房屋违规更名等行为。

他强调，只有这样，炒房资金才能被堵住，房价走势才能和经济基本面相匹配，房价泡沫才会减少。



