新华国际时评：中美关系大局毁不得

中美关系去年急速恶化，美国拜登政府上台后，众人都在关注两国关系是否会好转。但迄今为止，拜登政府还没有明确对华政策与态度，并称在与盟国步调一致前，不会给予接触中国。

中国官媒新华网国际版今天（3日）发表题为《中美关系大局毁不得——正确把握中美关系航向系列评论之一》的评论文章，称中美关系大局毁不得，是因为冲突对抗没有未来，以及“时代挑战呼唤共同担当。”

全文如下：

今年是基辛格博士秘密访华50周年。在《论中国》一书中，基辛格这样写道：“当美中两国第一次恢复关系时，当时领导人的最大贡献是愿意超越眼前的问题而放眼未来。”

回望上世纪70年代，两国老一辈领导人以非凡的智慧和勇气推动中美关系破冰，其关键是“放眼未来”。如今，如何继续“放眼未来”，让中美关系这艘大船越过湍流、平稳前行，同样需要非凡的视野和胆识。

美国新政府上任以来，期待中美关系重回正轨成为国际上许多有识之士的共同呼声。原因很简单，过去几年里，中美关系遭遇了两国建交以来前所未有的严重困难。美方一些政客固守冷战思维，把中国视作威胁，采取了一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，阻挠破坏中美正常交往和互利合作，试图推动中美“脱钩”甚至搞所谓“新冷战”。他们的所作所为让中美关系大局遭遇阴霾，让中美两国人民根本利益受到损害，令人扼腕。

正如中国领导人所说，看待中美关系，要看大局，不能只盯着两国之间的分歧，正所谓“得其大者可以兼其小”。中美两国合则两利、斗则俱伤。

“正确认识看待中国”“恢复正常交往”“妥善处理矛盾分歧”“开展互利合作”——中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪日前同美国美中关系全国委员会举行视频对话，为推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道指出了路径。

中美关系大局毁不得，是因为冲突对抗没有未来。

上届美国政府对华采取了一系列错误政策，根源在于美方一些人对中国存在战略误判。将中国视为主要战略竞争者甚至是对手，这是犯了历史性、方向性、战略性错误。中国发展的根本目标是让中国人民过上更好的日子，为地区和世界和平、稳定、发展和繁荣做出更大贡献。中美关系发展历程充分证明，两国完全可以也需要加强合作协调，实现共同发展。

过去四年间，中美关系已被埋了太多“雷”，挖了太多“坑”，投了太多“毒”，煽动了太多的仇恨和分裂，当务之急是拨乱反正，止跌止损。中美要把彼此视为队友而非对手，要相互照亮，而不是相互较量。中美之间可以有良性公平的竞争，但须防范冲突对抗、两败俱伤的危险局面。

中美关系大局毁不得，是因为历史大势不可阻挡。

美国一些人迷信“美国优先”，妄想通过“脱钩”“断链”来阻挡经济全球化；他们迷信零和博弈，妄想通过打压制裁来阻挡世界多极化；他们迷信单边霸凌，妄想通过“退群”“毁约”来阻挡国际关系民主化。种种行径，不仅违背中美两国人民和世界人民的根本利益，也背离和平发展、合作共赢的时代潮流。

40多年来，中美关系已成为当今世界相互交融最深、合作领域最广、共同利益最大的双边关系之一。中美合作是人心所向、大势所趋。美国布鲁金斯学会网站日前刊文说，美国地方官员正努力挽救与中国的经济、教育和文化关系，他们为之倾注了几十年心血。美国《外交事务》杂志刊文指出，中国经济与世界经济紧密相连，与中国“脱钩”是愚蠢的，不仅与中国甚至会与世界断绝健康而重要的经济关系。

中美关系大局毁不得，是因为时代挑战呼唤共同担当。

当今世界，百年未有之大变局叠加新冠疫情大流行，世界进入动荡变革期，国际形势不稳定性不确定性明显上升，更加呼唤更多大国彰显大团结、展现大担当。

中美在2001年携手反恐，2008年合力应对国际金融危机，2014年共同阻击埃博拉病毒，2016年推动达成气候变化《巴黎协定》。实践证明，中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事。当前，从应对新冠疫情到稳定经济，从应对气候变化到维护数字安全，任何国家都不可能凭一己之力化解危机。中美两国面临着如何携手各国应对全球性挑战的共同课题。

诚如英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里所说，中美携手，可以解决世界上很多难题；中美合作，可为世界提供“领导力和远见”。

在巨变的时代，中美关系的巨轮能否保持正确航向，不仅与两国人民利益密切相关，也关乎世界前途与命运。莎士比亚说：“掌握我们命运的不是星座，而是我们自己。”中美关系向何处去，取决于我们的视野和选择。美方是时候拿出政治远见，同中方相向而行，做出无愧于时代的关键抉择。