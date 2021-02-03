去年逾万港人移民台湾创新高

近年香港政治环境不明朗，部分港人考虑移民。据台湾移民署公布的最新数字，2020年有逾万港人移居台湾，与2019年相比接近倍增，也创下自上世纪90年代以来的新高。有香港移民顾问说，去年申请台湾技术移民的客户按年约增加50%，也有较多教授、医生、护士等申请。

据香港01网站报道，台湾移民署最新数字显示，2020年共有10813名港人获得当地居留许可，另外有1576名港人获定居许可。2019年则有5858人获居留许可。

《香港国安法》去年7月正式生效，到年底获得台湾居留许可的港人数字急增，从10月到12月分别有1974人、2027人和1312人。

寰宇移民顾问有限公司销售总监刘碧琪受访时说，选择移民台湾的香港人一向多，近年台湾放宽技术移民，成功率更高，审批时间更快，只需约两三个月；她观察到，去年申请台湾技术移民的客户，按年约增加50%，也多了教授、医生、护士等申请。

她还说，前年香港的社会运动等因素，或使得部分人考虑移民，而香港去年政治、法律环境上也有一定转变，可能加快部分人移民步伐。

至于为何台湾会成港人的热门选择，刘碧琪解释说，虽然移民台湾未必能“赚大钱”，但台湾移民门槛较其他地区低，如台湾投资移民所需资金约600万新台币（约28.6万新元）。此外，台湾位置更靠近香港，入籍所要求的当地居留时间也只需11个月，都是吸引人的因素。