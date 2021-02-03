据报蚂蚁集团与监管机构达成改革协议

蚂蚁集团据悉已和监管机构就整改计划达成一致，这家金融科技巨头将变身为一家金融控股公司，接受监管并满足相应的资本要求。

根据彭博社报道，知情人士称，整改计划要求将蚂蚁集团的所有业务（包括诸如区块链等科技业务）均纳入控股公司。而蚂蚁集团向监管机构提出的早期计划之一，是仅将其金融业务纳入金融控股公司。

因未被授权对外发表评论而不愿具名的知情人士表示，整改计划可能会在下周中国春节假期开始前，正式对外发布。

蚂蚁集团拒绝置评，负责监管金融控股公司的中国央行未能立即回复置评请求。

整改计划的推出，标志着蚂蚁集团可能漫长的改革重组进程迈出了第一步。中国监管机构预计将针对金融控股公司出台一系列详细的监管准则及相应的资本要求。

中国去年9月推出了针对金融控股公司的监管框架，许多细节仍在酝酿之中。尽管蚂蚁集团的整改计划避免了被分拆的命运，但几乎可以肯定的是，新的监管规则将迫使其进一步放慢扩张的步伐。

过去几年，正是这种高速的扩张，让蚂蚁集团成为中国市场上占据主导地位的金融科技巨头，也是全球最有价值的初创企业之一。

一名知情人士称，蚂蚁集团仍在寻求恢复其首次公开募股（IPO）的可能性。此前，该集团高达350亿美元（466亿新元）的IPO计划于去年11月被监管机构突然叫停。

鉴于针对金融控股公司的新监管框架，目前尚不清楚有关部门再度批准蚂蚁集团上市需要多长时间。

中国政府一直在加强对金融科技领域的监管，涉及从医疗保险众筹到消费信贷的方方面面。

中国央行上月表示，一家非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额达到二分之一，或者两家的市场份额合计达到三分之二，将受到反垄断调查。蚂蚁集团和腾讯控股是该市场两家最大的主体。

随着中国加大反垄断审查力度，蚂蚁集团实际控制人马云的财富大幅缩水。上个月马云对一群老师的讲话在网上流传，这也是他去年底从公众视野中消失首次公开露面。而拥有蚂蚁集团约三分之一股权的阿里巴巴的股价，已较去年10月份的高位下挫约20％。

