美两党议员提名香港民主运动 角逐诺贝尔和平奖

美国九位跨党派议员据报提名香港民主运动，竞逐诺贝尔和平奖。

据美国之音报道，共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）以及民主党籍众议员鲁比奥（James McGovern），当地时间2月3日公布致诺贝尔和平奖委员会的一封信函，提名香港民主运动竞逐2021年诺贝尔和平奖。

美国民主党籍参议员默克利（Jeff Merkley）、共和党籍参议员戴恩斯（Steve Daines）等其他七位跨党派议员，也参加了信函的联署。

根据公布的信函，他们提名香港民主运动，是为了承认保护受《中英联合声明》和《基本法》保证的香港自治、人权和法制的和平努力，而且香港民主运动1997年以来就一直和平推动并维护香港的人权和民主，且继续为这些被侵蚀的权利抗争。

信函表示，香港民主运动2019年6月16日发动抗争并吸引200多万香港民众参加以来，已经赢得了压倒性的公共支持和全球的仰慕。“本次提名就是为了纪念1997年以来在香港建设维护人权和民主的所有人士，支持近年来为反抗香港民众受国际条约和城市基本法保证的权益与自由被侵蚀的那些人。”

信函也指出：“一些民主促进人士现在依然被关在狱中，有些人在流亡，更多的人正在等待审判。他们预计未来几个月中会被判有罪并被判刑，而唯一的理由是他们通过言论、出版、选举或集会来和平表达他们的政治观点。这个奖项会表彰他们激发整个世界的勇敢和决心。”

诺贝尔和平奖委员会每年10月公布和平奖的得主。资料显示，香港自前年反修例示威活动后，多次有相关人物获提名竞逐这项殊荣，较注目的是有挪威议员提名“香港人”竞逐去年的奖项。

另一方面，据英文网媒《香港自由新闻》（Hong Kong Free Press）昨天报道，有“香港民主之父”之称的香港民主党创始主席李柱铭，近日也获两名挪威议员提名竞逐诺贝尔和平奖；但受访学者认为，李柱铭近年在社运界尤其是年轻一辈的影响力大不如前，相信他当选的机会微乎其微。