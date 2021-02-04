美国务院称美国“一中政策”并没改变

美国国务院当地时间周三（3日）表示，美国支持“一个中国”的政策没有改变。

据路透社报道，台湾面临中国大陆的军事压力，美国新一任总统拜登政府1月23日表达坚定支持台湾的立场，当时并没有提及“一中政策”。

不过，国务院发言人普莱斯（Ned Price）在例行简报会上，被问及拜登政府是否支持一个中国政策时指出，“对......我们的政策没有改变”。

此前，拜登政府表明不急于与中国打交道，称要先确保与盟国和伙伴“步调一致”后才会这么做。

自1月20日就任以来，美国总统拜登已经跟多国领导人通过了电话，但他至今尚未与中国国家主席习近平对话。白宫女发言人普萨基在周二（2日）召开的白宫记者会上受询时说，她无法说明两位领导人将在何时通电话。

普萨基说，随着布林肯就任国务卿，美国“与中国会在更多层面进行接触”。但普萨基和国务院发言人普赖斯均表明，美国将优先与盟友和合作伙伴进行对话。

普赖斯在国务院记者会上说，在包括气候变化在内的课题上，美国“在有限的基础上与中国合作符合我们的国家利益”。

他说，美国的联盟与伙伴关系在“应对各种挑战包括我们与北京的关系方面，将使力量倍增。因此做为第一步，我们要确保与这些盟友保持一致，与这些伙伴保持一致，然后……你将会见到我们与中国在多个领域进行接触。”