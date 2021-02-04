任正非就华为注册姚安娜商标致歉

华为公司创始人任正非2月3日晚因为道歉登上微博热搜榜，他在华为内部心声社区就注册姚安娜商标事件向全体员工道歉。

据e公司官微报道，华为在内部心声社区发布《关于公司代理姚安娜商标注册的几点说明》。说明称，“社会上有些公司或个人恶意抢注姚安娜商标，我们不得为之”，“任总是第一次公权私用，为此向全体员工道歉”。有华为内部人士对界面新闻证实了上述说明的真实性。

这份关于公司代理姚安娜商标注册的说明指出：姚思为是任正非女儿，姚安娜是她的艺名；有些公司或个人恶意抢注姚安娜商标，华为不得为之。若自己不注册，商标会被持续的恶意抢注，有许多不利的地方。

根据心声社区的文章说法，中国大陆公民必须用公司名义或持有个体工商营业执照才可申请注册商标，姚安娜刚毕业，还没有注册自己的公司。因此，任正非委托知识产权部代理注册，以后再转让给姚安娜的工作室，费用由她支付。

文章指出，任正非是第一次公权私用，为此向全体员工道歉。

天眼查App显示，华为新增多条“姚安娜”“姚思为”“YAO ANNA”“YAO SIWEI”“Annalbel Yao”的商标信息，国际分类涉及教育娱乐、机械设备、科学仪器等，申请日期为2021年1月25日，目前商标状态显示为“商标申请中”。

此前，1月14日上午10点整，微博认证账号“天浩盛世娱乐”宣布姚安娜出道，对姚安娜加入“天浩盛世”表示欢迎。随即，姚安娜也转发微博称，对于自己的一份特殊的生日礼物，未来同行，不负热爱。对于女儿前途，任正非曾表示，十分关注女儿的前途，曾亲自为此事前往经纪公司详细了解具体的规划。