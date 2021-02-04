博明离任进言：勿跌入中国谈判陷阱

美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）周三（2月3日）发表离任后的首次公开演说，向美国拜登政府进言，希望他们不要跌入中国的谈判陷阱。

据美国之音报道，博明周三在佛罗里达国际大学国际公共事务学院（The Steven J. Green School of International and Public Affairs）组织的一次论坛上说，中国在谈判时非常善于采取拖延政策，在特朗普政府时期，美方一个重要的策略就是不允许中国把谈判的时间拉得过长。

他说：“对于美国来说，我们要对中国施压，尽快解决中国正在进行的那些危害于我们的国家安全、繁荣和民主的事情”，“所以，不要落入北京一次又一次设置的陷阱，也就是试图引诱美国进行长期的、正式的中层谈判。”

在特朗普政府之前，美中进行了多年的战略经济对话（U.S.-China Strategic and Economic Dialogue），但是在解决贸易不平衡方面并没有取得显著的成绩。

博明说，在2017年，前任贸易代表莱特希泽为内阁展示了一张图，显示了20年间“美中陷入的这些各种对话，然而美国对中国的贸易逆差和中国的知识产权侵犯却不断升级”。

博明在讲话中还谈到冠病起源的问题。他认为中国政府的做法使得全世界可能“永远无法得知病毒到底是出现的”。他指出，前国务卿蓬佩奥在即将卸任前发布了一份文件，里面介绍了有关冠病起源目前全部掌握的信息清单。他说：“文件中有一点新的信息，那就是中国军队在武汉病毒研究所扮演的角色，而在此之前这从未被披露过。”

他说，清单中还谈到了武汉病毒研究所内部在2019年11月就发生了类似流感的疾病。

值得注意的，博明的夫人是一位病毒学家，曾在美国疾控中心的实验室工作多年。博明说，“我的夫人对我对这场危机的理解很有帮助”。

前白宫副国家安全顾问博明在1月6日国会遭冲击当天从特朗普政府辞职。他被称为“对华冷战的设计师”，同时也被视为“相对传统而保守的国际主义者”。

博明毕业于马萨诸塞州大学，专业是中国研究。毕业后进入新闻界，先后担任路透社和华尔街日报的驻华记者，在中国工作和生活近10年。后来他转行进入海军陆战队，积累了国家安全方面的经验。

博明2017年加入美国国家安全团队，参与起草了国家安全战略文件，把中国明确定位为美国的战略竞争对手，对美国政府的对华政策变化起到了重要的作用。