信用压力持续 辽宁和青海企业筹资难度大

去年中国企业违约数量创出纪录，在决策层准备于今年收紧信贷、缩减经济刺激之际，此番趋势料将持续。但是，全国各地的信用压力参差不齐，其中辽宁、青海和河南省企业当前面临的资金募集难度最大。

据彭博社报道，记者对中国发行的所有公司债进行分析后发现，辽宁、青海和河南省企业公司发行的新债规模与过去三个月到期债务的规模相比，不到30%。而安徽、浙江等其他省份的情况则明显要好得多，债券发行量与到期债务的比例分别是251%和171%。1月份全国整体的比例为116%。

各省之间的明显差异成为了反映中国经济复苏不均衡的又一个指标，东部较富裕省份蓬勃发展，东北老工业区则落在了后头。这些省份的政府财力往往较弱，限制了它们扶助困难公司、援助国有企业的能力。

Lucror Analytics驻新加坡信用分析师周川仪（音译自Chuanyi Zhou）分析说，在评估各省的信用风险时，关键要考察省级政府过去向地方企业和其他公司提供过哪些支持。

作为东北老工业基地的中心地带，辽宁省一直受到经济增长疲软的困扰。根据银保监会的数据，截至2019年第一季度末，该省将近4.8%的贷款被归为不良贷款，当时全国的不良率为1.8%。去年11月份，大型国有企业华晨汽车集团违约，对该省财务状况的担忧进一步升温。

澳新银行（中国）信用分析师孟婷（音译自Ting Meng）说，经济发展和杠杆管理是地区信用指标的基础。而且这些因素决定了偿债能力。

辽宁省企业筹集的资金仅覆盖了过去三个月到期债务的17%。青海省为22%，河南省为29%，意味着这三个地区的信贷总量出现了大幅减少。

除辽宁省以外，青海和河南省近期也出现了大型国有企业违约的案例，令当地政府的财政实力遭到质疑。去年，能源及矿业企业集团青海省投资集团三只美元债违约，河南省煤炭企业永城煤电控股集团的违约是去年末席卷金融市场、迫使央行注入流动性的一系列信用事件之一。

中国近期推出了更多举措来降低金融风险、放慢债务增长的速度。从全国再融资率的下降中就可见一斑，该比率在去年4月份触顶。

超过100%意味着债务发行量超过到期量，低于100%则意味着新增债务规模低于到期债务。零意味着没有发行任何新债。