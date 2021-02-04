港大学生会播纪录片 据报恐违国安法

香港大学学生会昨晚没理会校方反对，在校内播放了有可能违反《香港国安法》的纪录片。

据网媒“香港01”报道，这部名为《地厚天高》的纪录片由港大校友林子颖执导，内容记录了前本土民主前线召集人梁天琦在2016年参选立法会的经历，其中涉及2016年旺角骚乱事件。

据报道，片段内容有出现“以武制暴是我们唯一的出路”、“香港独立”、“光复香港，时代革命”等字句。

校方早前向学生会中央干事发布文件指出，《地厚天高》部分片段具法律风险及法律后果，并认为在《香港国安法》下，片段中某些字眼及言论会引起执法机关的关注等，且可能构成违法，要求学生会停止播放纪录片。

不过，学生会并没理会校方反对，昨晚如常播放；据报，有超过50名学生观看了纪录片，纪录片在晚上8时结束，期间没有校方人员或保安阻挠。

港大学生会昨晚发表声明指出，之前已再三向校方强调放映会本意仅为让同学了解香港本土历史，同时会严格执行人流管制及防疫措施，并出示由香港电影检查监督发出的《电影检查条例核准证明书》，尝试释除校方疑虑，无奈校方仍固执己见，以公众安全及法律风险为由，意图干预此次活动。

港大学生会也说，旺角骚乱事件是香港历史不可磨灭的一页，不能因恐惧而三缄其口。“铭记本土历史乃每一个公民的责任，校方以此等理由威逼本会取消活动，无疑是打压学生言论自由及学术自由。”

2016年旺角骚乱事件，是一场于2016年2月8日夜晚至2月9日早在香港旺角发生的警民冲突事件。

据BBC报道，事件导火线源于政府人员——包括食环署职员及警方向售卖熟食的无牌小贩执法，驱赶他们；不过，一些民众及“本土派”组织成员到场声称保卫小贩，并与警方爆发冲突。

时任香港特首梁振英之后将这起冲突定性为“暴乱”，并形容抗议者为“暴徒”。