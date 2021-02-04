快手香港上市破纪录获142万散户认购

中国第二大短视频平台快手周四（4日）公布，香港IPO获142万名散户认购，冻结资金1.26万亿港元（2166.58亿新元），均刷新香港纪录；认购一手100股股份的中签率仅4%。

据路透社报道，快手于联交所的公告显示，面向散户的公开发售部分获142万2977份申请，认购合共109亿9458万7800股股份，超额认购1203倍。面向机构投资者的国际发售部分亦获38倍超额认购，共有734名承配人。散户与机构投资者在IPO的占比最终调整为6%及94%。

由于认购反应热烈，IPO最终以招股价区间顶端每股115港元定价，未计超额配售权初步集资420亿港元。倘超额配售权获行使，集资额将增至483亿港元。

包括The Capital Group Funds、新加坡政府投资机构GIC在内的10名基石投资者获配发约1.65亿股股份，占IPO比重45%，投资金额合共24.5亿美元。

散户方面，近70万人认购一手100股股份，中签率为4%；认购两手股份的中签率为2.84%。申购最多的456.52万股(涉资约5.2亿港元)的散户共225人，中签率为0.03%。

快手将于明天(5日)在联交所挂牌上市，港交所此前宣布，相关期货及期权、衍生权证以及卖空同日推出。