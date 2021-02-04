专家：变异未对中国疫苗产生大影响

中国疾病预防控制中心生物安全首席专家、病毒病所原党委书记武桂珍受访时透露，初步结果显示，病毒变异没有对中国疫苗的有效性产生较大影响。”

据中新社报道，武桂珍说，中国的疫苗研发单位和相关科研机构，都在密切监测国内发现的不同来源的病毒，一直在关注病毒变异情况。疫苗有效性的确切结论有赖于实验室的研究数据。

武桂珍说，目前中国附条件上市疫苗的有效保护时间已经超过了世界卫生组织规定的半年以上，以去年3月份开始的临床实验算起，目前中国疫苗最长保护时间已经达到了10个月左右，疫苗产生的抗体持续存在。

谈及接种疫苗后可能产生的不良反应，武桂珍说：“目前在我们国家境内上市的疫苗跟其他海外疫苗相比，它是相当安全的。”不良反应一个是全身不良反应，比如发热，另一个是局部不良反应，比如接种的部位红肿疼痛等，其发生比例是很低的，低于中国境内市面上的其他疫苗。而严重不良反应的比例更是非常低，非常罕见。

对于为何中国选择了灭活疫苗率先上市，而海外则是用mRNA疫苗来接种，武桂珍介绍，中国其实五种疫苗研发路线都有布局，灭活疫苗走在前面的原因有多个方面。首先，中国率先分离出了毒株，并且中国在灭活疫苗生产上有五六十年的经验，其生产工艺相对成熟、安全，相较于新型疫苗技术，可以更快速地启动研发流程。

其次，综合考虑疫苗的安全性和有效性，尽管mRNA疫苗的有效性可能更高，但在安全性上不如灭活疫苗，因为mRNA疫苗实际上是新技术，过去是治疗型疫苗，用在癌症患者身上，它进入人体之后要参与人体细胞工厂运转的，长期风险还有待观察，而灭活疫苗没有感染性和致病性，但具有抗原性。

武桂珍还说，从可及性来看，中国疫苗的贮藏、运输条件是2℃到8℃，不管是城市还是农村，或偏远地区都可以及时完成接种，但mRNA疫苗需要-70℃或者是-20℃的保存、运输条件。