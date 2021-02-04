美前驻华大使：当心美陆因台湾爆发核战

美国前驻华大使芮效俭（J.Stapleton Roy）昨天指出，最近的事态清楚地表明，“和平解决台湾问题前景不存在”，他警告美国决策者在处理台湾问题时，必须考虑美国与中国大陆之间可能因为台湾问题爆发军事冲突升级为核战的风险因素。他呼吁拜登政府保持与美中三公报承诺相一致的维持台海稳定现状的架构，谨慎处理台湾问题。

根据中评社报道，芮效俭在华府智库伍德罗·威尔逊中心的“2021年中国研究员会议”发表主旨演讲，谈他与中国打交道的经验和体会时发出上述警告。

曾在美国国务院工作长达45年，并于1991年到1995年出任美国驻北京大使的芮效俭讲到“要当心美中之间核战危险”时指出，美中之间爆发全面军事冲突的后果与当年美苏之间爆发冲突同样不可想象，因为这将导致“相互摧毁”。美国从冷战中得到的教训是，要避免美苏核对抗，但现在当人们读美中关系分析文章时，能感觉冷战教训已被遗忘。

芮效俭还特别指出，许多分析人士谈到华盛顿和北京有可能就台湾问题发生军事对抗，但这种对抗如果处理不当，可能会升级到核战争的水平。这些风险需要作为美国对台政策的因素加以考虑，但现在并没有。

芮效俭还说，美中三个联合公报的实质是美国的一个中国政策，美国承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府；美国与台湾维持非官方关系，国会制定了台湾关系法，以指导这种非官方关系。美方对台湾面临威胁可能影响西太平洋稳定和平表达关切，而中方对美国是否遵守与台湾仅保持非官方关系表达关切。

芮效俭说，1979年美中建交时的架构在没有承认台湾作为独立实体的情况下，使得台湾能够繁荣兴盛，也有合理的安全。过去50年多数时候台海紧张度是低的，但现在台海紧张度攀升，美台关系也在提升。这些都有损于维持台湾问题和平解决方案的前景。

芮效俭认为，中国已经显示会动武来防止台湾成为被国际承认的独立实体。除非美国显示支持台海稳定的现状，否则中国大陆就会去执法。如果是由美国来维持1979年美国同意的架构下的稳定，而不是由中国大陆来负责任，对台湾来说会更好。

他强调，中国正以更加强力的方式向美国发出信号：台湾问题是不可逾越的界线，而许多中国人认为美国已经跨越了这条界线。他呼吁拜登政府，要非常严肃地对待这一问题。