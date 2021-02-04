据报蚂蚁集团与中资银行收缩联合放贷业务

知情人士透露，蚂蚁集团及中国国内至少十几家银行正在收缩它们数年来在消费者贷款平台方面的合作。

根据彭博社报道，一名要求匿名的知情人士说，中国监管机构近几个月已表示出要控制互联网贷款的意图，这促使银行和蚂蚁集团讨论了放贷限度问题。此前这项贷款至少促进了五亿中国人的支出。

上述人士称，浙江省的银行已被指示削减通过借呗和花呗这两个蚂蚁旗下平台联合放贷的业务。上海一些银行设置了逐步削减联合放贷业务的时间表，山东至少有一家银行完全暂停了与蚂蚁的关系。

这是与蚂蚁集团与中国有关部门磋商重组计划同时进行的。

根据昨天报道，蚂蚁已同意变身为一家金融控股公司，即面临与银行类似的资本要求。

消费贷曾在推动蚂蚁数字金融业务增长方面起到了关键作用，该业务对2020年上半年收入的贡献达到了63%，此后有关部门发布了一系列规定来遏制金融科技行业。监管机构也打算预防任何一家公司的地位变得过于主导。

上述措施包括叫停了蚂蚁集团原本在11月进行350亿美元（466亿新元）的首次公开募股(IPO)，此举也令从上海到纽约的投资者震惊不已。

在周二与投资者举行的电话会议上，阿里巴巴首席执行官张勇称，蚂蚁的业务存在“很大不确定性”，难以评估新规的影响。阿里巴巴拥有蚂蚁三分之一的股份，两家公司均由亿万富翁马云创立。

蚂蚁集团不予置评。中国银保监会未立即回应置评请求。

对蚂蚁冲击最大的措施包括有关对小微贷款公司实施额外资本要求、要求金融科技平台为联合贷款出资至少30%的提议。在此之前，逾1.7万亿元人民币的贷款，仅2%记在了蚂蚁的资产负债表上，大部分资金都来自大约100家银行合作伙伴。

彭博行业研究驻香港的一名高级分析师估计，为符合规定，蚂蚁单为信用贷款业务就需要注入至少700亿元人民币的新资本。

中国银保监会副主席梁涛上月表示，近期措施并非针对任何特定企业的，并且在业内受到了一些好评。他说，部分互联网平台企业被约谈后，整改的态度较为积极，有了初步效果。

梁涛称，银行保险机构应继续依法合规的与包括被约谈企业在内的互联网平台企业开展合作，一些银行对有关领域民营企业惜贷断贷的行为，应当予以纠正，但未详细说明。

不过前述知情人士称，浙江和湖南等省份的地方银行监管机构正在敦促严重依赖蚂蚁获客和拉动贷款增长的银行进行收缩。

“虽然重组可能让蚂蚁距离重新启动IPO更近一步，但是其所有子公司都面临资本、杠杆和产品定价方面的更多限制，从而令增速面临风险，”上述分析师估计，蚂蚁的估值可能已从IPO失败前夕的2800亿美元降至不到1080亿美元。