中国大量采购法国与加拿大大麦

中国着手采购下一作物年度的饲料用粮食，并已从法国和加拿大买下数百万吨尚未收割的大麦。

根据路透社报道，中国已大手笔从海外采购粮食，用于国内的生猪饲养业。在遭受非洲猪瘟疫情重击并被迫宰杀数亿头猪后，中国生猪饲养业正在逐渐复元。

中国的采购帮助推升了全球主要作物价格与食品价格通胀，因为对疫情期间食品安全的担忧，促使各国政府与行业进行囤货。CBOT指标玉米期货价格近日触及七年半高点。

外交关系紧张促使中国对澳洲大麦加征80.5%的关税，遏制了两国间的贸易后，北京寻求填补由此产生的供应缺口。

多家贸易商指出，加拿大2021年大麦收获量的一大部分已经被中国买家订走，一家贸易商称至少有100万吨。

贸易商表示，据了解目前为止欧洲大麦新作已至少卖出100万吨。

一些贸易商指出，欧洲部分将是来自法国的供应，一贸易商估计法国销售量高至200万吨，但其他贸易商表示这些销售是可选择的性质，而且也可能有一部分从乌克兰采购。

贸易商称，发货期将主要在7月至9月。

夏季法国大麦出口的升水上周大涨，贸易商表示，出口商自2020年底以来已预售给中国大量大麦，因而回补一些货量。这造成饲料大麦价格罕见地远高于面包用小麦。

“实际上焦点已转向新作，”咨询机构RMI Analytics负责人阿特希尔(Brent Atthill)表示：“这证实了中国需求不是短期的这一看法。”

另一咨询公司战略谷物（Strategie Grains）分析师杜夫罗特（Helene Duflot）表示，在中国等候其下一次玉米收成、并维持对澳洲大麦征收高关税之际，来自欧洲和加拿大的大麦夏季将填补饲料供应。

“中国已经从法国和乌克兰购买新作的事实，或许表明中国不会对澳洲改主意，”她说。

对中国大麦进口规模的预测相差较大，反映了对中国谷物库存水平的不确定性。国际谷物理事会预计2021/21年度中国大麦进口580万吨，美国农业部的预估为700万吨，这样的进口规模将使中国的进口量低于沙特。

在截至6月的2020/21销售年度，法国对中国的大麦出口已升至180万吨，超过2019/20年度整体的150万吨。

与此同时，官方数据显示，加拿大在8至12月向中国出口150万吨，已经齐平上个作物季的总出口量。