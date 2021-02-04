台日互访去年不足百万人次 双方盼疫后加速恢复交流

冠病疫情持续影响出入境旅游，台日互访人数去年甚至不到百万人次，台湾交通部观光局为维持台湾观光热度，交通部观光局局长张锡聪、台湾观光协会会长叶菊兰安排在农历年前的与“日本富士之国-静冈县”川胜平太知事进行视频会谈，就未来双方合作交流等交换意见，待边境开放旅游重启后即能加速恢复日本来台市场规模。

根据《自由时报》报道，日本向来是台湾人旅游目的地首选，静冈也是备受喜爱的旅游目的地之一，自2012年桃园－静冈航线开航更是密切交流。

川胜知事表示，目前虽因全球疫情中止静冈-桃园航班，但他仍会持续争取在疫后尽快重启两地航线，吸引台湾民众再度前往体验静冈的美，且能早日恢复双向往来。

据统计，去年台日互访人数达96万7640人次，其中日本赴台为26万9659人次，减少87.56%，台湾赴日本为69万7981人，萎缩幅度达85.79%。

今年是东日本大地震10周年，台日双方共识今年为“日台友情年”，日本台湾交流协会特别为友情年设计标志和主视觉，运用在各种台日交流活动文宣、活动上，交通部观光局局长张锡聪并以介绍该标志制作的口罩为开场，期许台日交流既深且长。

川胜知事特别赞许台湾的成功防疫可做为全球典范，而作为日本2021东京奥运自行车项目赛地的静冈县，其驻台办事处宫崎处长在去年底号召日本八县市驻台人员以自行车环岛亲近台湾这片土地，深化台日交流，为2021台日友情年揭开序幕，也为交通部观光局相关活动先行暖身，张锡聪承诺不论是推动运动观光、高中生修学旅行、地方交流等，只要是有助于台湾与该县间双赢双利的事，将乐于协助。

台湾观光协会会长叶菊兰表示，去年平安与成功举办实体的“ITF台北国际旅展”，感谢静冈县每年都不缺席，期盼疫情尽快过去，欢迎川胜知事能够亲自前来参与今年8月份的“台湾美食展”，台日双方都对“日台友情年”提出具体回应。