香港再封三区检测逾2500人

香港特区政府2月3日晚对土瓜湾、柴湾和屯门三个指定区域“封区”，进行强制检测。4日早三区陆续完成检测，约2548人接受检测，发现一宗初步确诊个案，有关初步确诊人士已经被送往亚洲国际博览馆社区治疗设施跟进。上述“受限区域”已陆续解封。

据香港中通社报道，三个“受限区域”已于4日上午约6时半至7时完成强制检测行动，区域内人士可凭阴性检测结果电话短讯或配戴手环证明已接受强检，向订明人员提供个人资料后，经指定出口离开。

在三个“受限区域”中，屯门有约487名居民接受检测，当中有一宗初步确诊个案；此区政府派员到访约256户，约28户没人应门。土瓜湾“受限区域”政府派员到访约108户，当中约8户没人应门。 柴湾“受限区域”政府派员到访约760户，有38户没人应门。

在这次行动中，三处“受限区域”特区政府共动员990名工作人员。政府为受检人士提供了简单食物取用，幷提供一盒口罩和搓手液等，协助受检人士抗疫。

特区政府在执法期间，发现三处“受限区域”共有三名市民未接受强制检测，政府已向有关人士处以定额罚款5000港元（861.13新元）及发出强制检测令。

自1月31日起至2月4日下午，香港特区政府已连续四晚采取“封区”检测行动。