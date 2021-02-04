世卫俄专家：武汉市场利于冠病传播 但不代表起源于此

世界卫生组织国际专家组来自俄罗斯的专家、圣彼得堡巴斯德流行病学和微生物学研究所科学工作副所长杰德科夫表示，武汉（华南海鲜）市场存在一切有利于冠病病毒传播的条件，但这不意味着病毒起源于那里。

根据俄罗斯卫星通讯社报道，杰德科夫表示："我们去过市场。我不是很了解中国的卫生条例，但注意到，从我们的立法来看，当然这个市场远非完美。没有任何证据证明病毒正是起源于那里，病毒可能出现于另一个地方，但推测该市场存在一切有利于病毒传播的条件。"

他指出，市场已经不是原来的状态，现在已被关闭，正在拆除，但是即使现在人们也可以得出这样的结论。

因为当时暴发不明疾病，需进行流行病学调查，武汉华南海鲜市场于去年1月1日关闭。该市场上曾出售蔬菜、海鲜甚至野生动物肉。首批患病者当时正是在这个市场工作，但是科学家们至今未就该市场在病毒传播中所扮演的角色得出明确结论。

专家强调称，“一切都非常密集，市场很小，一切都很紧凑。自然在那里什么都可能发生。如果不遵守卫生标准，存在一切有利于任何感染传播的条件。我们不知道是否会导致这样，看起来是这样，存在一切有利于感染传播的条件。”

杰德科夫还表示，武汉病毒研究所的实验室曾被指控泄漏冠病病毒，但这里的一切如何赞美都不为过，极难想象能发生泄漏。

抵达武汉的世卫组织专家2月3日走访了病毒研究所，其中包括隔离极为严密的BSL-4实验室，这里与疑似"泄漏病毒"或冠病病毒人为发源地的传闻有关。

杰德科夫指出，“对于我们小组来说，参观这一设施、与同行交流、观察这里的组织流程当然很重要。这里安排得当。不知道是谁批评他们。实验室的工作安排十分周密，任何赞美都不为过，我十分难以想象有什么东西能从这里泄漏。”

杰德科夫指出，虽然一切皆有可能，“但首先是没有任何前提；其次是能说明这里发生泄漏的任何间接或直接实证也并不存在。”

他补充说，这是一家非常好的研究所，人员职业素养高，工作多年，负责研究各种各样的病毒，其中包括各种冠状病毒，有很多值得关注的成果。

自武汉2019年12月末发生冠病疫情以来，媒体和互联网多次出现各种说法，指称武汉病毒研究所实验室可能泄漏了病毒。该研究所早在去年1月就发表了公开信，指出这种推测是虚假的流言，强调全所工作人员的良心“绝对纯净”。

目前世卫组织负责调查冠病起源的国际专家组位于中国。专家们于1月14日抵达中国武汉，随后强制性隔离14天，1月29日隔离期结束，专家们开始工作。