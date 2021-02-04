官方约谈自媒体大V：不得制造购房恐慌情绪

针对近期一些自媒体和网络大V的“唱涨”言论，北京市住建委、市网信办、北京银保监局三部门昨天联合召开约谈会，对北京大土豆、米宅北京、北京大房子、水原十口、饭总选房等五家自媒体进行集中约谈，要求不得渲染个别成交案例、局部区域价格波动来炒作市场行情以及通过各种方式制造购房恐慌情绪等。

根据北京日报客户端消息，随着北上广房市看涨，一些自媒体相继发文称“现在北京的楼市就是一场开卷考试，不要再问了，就是一个字：买”，“北上广的房子，抓买就是了”，“2021年，万物皆可炒”。

对此，上述三部门在约谈中强调，自媒体不是法外之地，公众账号生产运营者应当履行用户主体责任，各运作主体要建立健全内容和账号安全审核机制，加强内容导向性、真实性、合法性把关。

约谈还提到，在推出涉及房地产市场文章时，要坚持以客观事实为依据，并做到“四不得”：不得背离“房住不炒”定位；不得渲染个别成交案例、局部区域价格波动来炒作市场行情；不得通过各种方式制造购房恐慌情绪；不得臆测调控政策走向或趋势。

此外，三部门表示，各自媒体应对近期涉及房地产市场的相关文章进行自查，有不符合相关规定的，要及时清理、删除；在今后运营中，要加强文章信息发布审核，不得诱导或者助推各类信贷资金违规进入房地产市场，共同为房地产市场健康稳定发展营造良好的舆论环境。

下一步，相关部门还将严格监管，对违反“房住不炒”定位、违反本市房地产市场调控政策措施、违反金融相关法律和规定的行为，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》的，相关主管部门将依法严格追查发布平台和自媒体账号的主体责任。