中国一女演员称因整容失败鼻尖坏死

中国女演员高溜前天发微博讲述自己在广州天河区一家美容机构做医美鼻子整形失败的经历。她在文中提及，术后她的鼻子植入异体肋软骨后发炎刺痛，排异反应导致鼻子反复感染，最终导致鼻头坏死。

根据澎湃新闻报道，广州市天河区卫生健康局一名工作人员回应质询时说，有收到政府服务热线转来的相关投诉，目前针对前述事件正在调查当中。涉事的医疗美容机构有隆鼻术的备案，至于手术是否失败要通过医疗鉴定来明确责任方。

高溜在文中写道，去年10月29日，她通过朋友介绍，前往广州“熙施时光医疗美容门诊”进行鼻子耳软骨、肋软骨和膨体手术。

手术前，她曾告知院方，12月和1月要去拍戏，医院“信誓旦旦和我说没有任何问题，半个月恢复期，不会影响我12月份的新戏开机。”

高溜称，术后她的鼻子植入异体肋软骨后发炎刺痛，排异反应导致鼻子反复感染。11月1日，院方告知她，需要做第二次手术取出假体，在四天内经历了两次手术后，情况仍旧没有好转，“鼻尖和鼻小柱的皮肤颜色越来越黑，鼻头坏死，在错过了最佳的治疗时机后，11月5日，熙施时光医院终于决定把我转院到广州南方医院接受治疗”。

高溜称，由于鼻子手术问题，不仅使她失去了工作，损失片酬40万元（人民币，下同，8万新元），“更关键的是我还将面临高额的违约赔偿200万元。”

天眼查信息显示，广州熙施时光医疗美容门诊部有限公司成立于2019年8月，注册资本100万人民币，法定代表人为刘思雨，经营范围包括女性健康调理中心、医疗诊断、美容服务等。该公司曾于去年3月至10月遭到五次行政处罚，处罚事由为违反《医疗机构病历管理规定》、《病历书写书写基本规范》等相关规定，天河区卫生健康局共处罚款总计8.8万余元。