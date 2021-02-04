赵少康：若当选总统会把52台还给中天

中广董事长赵少康重回国民党并计划竞选党主席，民进党秘书长林锡耀昨在中常会提醒党内要关注中广司法案件。赵少康反呛台湾总统蔡英文任命自己的表姐夫当最高行政法院院长，更插手干掉中天，视司法为无物，称“如果我将来当选总统，我会叫华视退出52台，把52台还给中天”。

根据联合新闻网报道，赵少康指出，林锡耀在民进党中常会应该要避嫌，讲这样的话对民进党不好，并质问对方“是要司法追杀吗？是要检察官给法官施压吗？”

他说，人家说法院是国民党开的，法院是民进党开的，他这样不是证实这个讲法吗？

赵少康批评林锡耀这样讲真的不好，也指出台湾司法让人怀疑，过去司法院前院长林洋港曾说“司法是皇后的贞操，不容怀疑”，可是蔡英文任命自己的表姐夫当最高行政法院院长，届时高院的判决，他会服气、会相信吗？加上林锡耀又这样讲，真的是无法无天，视司法为无物。

赵少康说，很多事情要有一个限度，“你可以把中天干掉，放华视进来吗？党政军退出三台都是假的！”

他还说，前总统马英九任内年代综合台被NCC收回去，马认为这不是他做的，NCC是独立机关，但委员是谁提名？做了这么重要的决策，可以不负责吗？赵少康说，如果他将来当选总统，“我会叫华视退出52台，把52台还给中天!”

赵上康说，他不知道林锡耀在想什麽，但他赵少康是容易被恐吓的人吗？今天跳出来就是预备千疮百孔、千刀万剐给大家打。

赵少康还提到，本月23日他会到地方法院作证，但他是证人不是被告，找他作证的是中投的董事长和总经理，要他证明双方没有私交也没有私下往来。

他说，自己从来没请对方吃过一顿饭，没送过一件礼物，更没拿对方一分钱，“我是证人，该怎么样就据实答复，我不会变被告，也不会做伪证。”

