中国教育部：全面加强国家通用语言文字教育

中国教育部表示，今年将坚定不移推广普及国家通用语言文字，全面加强国家通用语言文字教育教学。

中国教育部网站今天发布的“教育部2021年工作要点”，其中包含“发挥国家通用语言文字教育在铸牢中华民族共同体意识方面的作用”。

该项工作要点的目标任务是：坚定不移推广普及国家通用语言文字，全面加强国家通用语言文字教育教学。促进中华优秀语言文化传承弘扬。推动语言文字规范标准体系和信息化建设。

其工作措施为：研究制定语言文字事业“十四五”规划和国家语委“十四五”科研规划，启动国家语言发展规划编制工作。推动修订国家通用语言文字法。实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，推进民族地区学前儿童普通话教育。

同时，还会深入实施中华经典诵读工程；在中小学培育建设中华经典传承推广特色学校。推进国家语言文字推广基地建设。指导各级各类学校开展语言文字工作达标建设。支持和服务港澳同胞学习普通话，深化港澳台语言文化交流合作，拓展语言文化国际交流。

另外，措施还提到将实施“古文字与中华文明传承发展工程”。推进中国语言资源保护工程二期建设。完善语言文字规范标准体系。进一步优化全球中文学习平台建设，打造中文在线教育品牌等。

