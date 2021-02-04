SWIFT联手中国央行设立合资公司

环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）近期联手中国央行清算总中心、数字货币研究所等成立一家合资公司——金融网关信息服务有限公司；经营范围包括信息系统集成，数据处理和技术咨询。

据路透社报道，中国国家企业信用信息公示系统显示，金融网关信息服务有限公司注册时间为2021年1月16日，注册资本1000万欧元；大股东SWIFT持股55%，中国央行清算总中心持股34%，跨境银行间支付清算有限责任公司（CIPS）持股5%。公司董事长由SWIFT中国区CEO黄美伦担任。

CIPS是中国央行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务。目前SWIFT+CIPS+CNPAS（中国现代化支付系统）构成了人民币跨境支付清算体系。其中，部分交易用CIPS专线而不走SWIFT。

值得一提的是，央行旗下数字货币研究所亦入此局，在该公司中持股3%。目前，数字货币研究所仅另有一家全资子公司——深圳金融科技有限公司。

去年7月，针对美国是否会将中国踢出SWIFT系统引发的市场热议，中国银行旗下投行中银证券发表研究报告建议，中国可采取参考SWIFT报文格式推动内地与港澳之间跨境收付使用独立的报文系统，适时制定颁布中国的“阻断法”，特殊情形下考虑外汇调控货币换锚等宏观层面上的措施。