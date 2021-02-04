中国卫健委：对返乡人士乱加码就是懒政

中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋重申，精准防控、科学防控至关重要，对返乡群众的乱加码就是乱作为，就是懒政。

根据北京日报客户端消息，米锋在中国国务院联防联控机制召开新闻发布会上介绍有关就地过年情况时作出上述表示。

针对近期仍有网民反映，所在地还存在强制隔离和居家健康监测、乱贴封条等现象，米锋说，1月31日国务院联防联控机制的新闻发布会后，一些地方很快开始调整本地的春运期间防控要求，对一些道路的交通不再是一封了之，对返乡的群众也不再是一拒了之。

他说也注意了解到，有的省份公开征集线索来查办“层层加码”，也有的一些地方对“层层加码”的现象已经进行了严肃的问责和处理。

米锋再次重申，“精准防控、科学防控至关重要，对返乡群众的乱加码就是乱作为，就是懒政。”

他表示，希望各地继续精准地落实好相关的措施，特别是精准地落实好属地、部门、单位和个人的四方责任，既要落实好疫情防控的相关措施，又尽可能地为人民群众减少影响，让春节充满温度。

他说，“近几天来，也有一些媒体对地方一些不符合规定的现象进行了曝光，感谢群众和新闻媒体的积极监督”，国务院联防联控机制的宣传组、综合组也一直会关注这些情况，督促整改。