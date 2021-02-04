港教育局长：通识新科冀学生理解国家发展

香港特区政府教育局2日就优化高中四个核心科目向学校发放问卷，当中包括通识科改革方案。教育局局长杨润雄4日会见传媒时说，通识新科目希望培养学生立足香港，理解国家发展，并构建世界视野。

据中新社报道，杨润雄介绍，通识科新科目的课程架构主要有三部分，即香港、国家、世界性议题。他说，这是为了回应希望培养学生拥有香港情怀、国家观念、世界视野的课程目的。

杨润雄指出，在“香港”部分，讨论本地情况时，会提到“一国两制”和香港基本法，一定会跟国家法例如宪法等内容有关；而在“国家”部分讨论改革开放后国家发展时，也有篇幅提到香港在改革开放中的位置和作用。

杨润雄说，课程的其中一个目标，是培养学生的国民素养和国家认同，所以课程展现上述内容绝对正常。他希望透过相关课程能让学生立足香港、理解国家未来发展，从而构建世界视野。他认为这对于学生将来发展非常重要。

教育局3日晚间宣布，全港幼稚园及中小学在春节假期后恢复半天面授课，每日回校学生不多于全校人数三分之一。如有学校能安排全校教职员定期每两星期进行病毒检测，那么这些学校有条件全校恢复半天面授课堂，他们可向教育局申请。

对此，杨润雄表示，有关做法并非要给校长压力安排全体老师接受检测，只是基于部分学校若可提供多一些安全措施，则有空间提供更多服务，让学生尽快回校。

他强调，当疫情环境容许全部学生回校恢复面授课程时，教育局会毫不犹豫地去做。当局会继续监察疫情发展，咨询专家意见并参考学校准备情况，适当时逐步放宽措施，希望早日可让全体学生返校上课。