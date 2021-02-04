北京发布聚餐指南：10人以下 两小时内

北京市商务局制定的《餐饮经营场所聚餐指南》中，倡导市民减少不必要聚餐活动，同时提倡聚餐时间控制在两小时以内、聚会聚餐等控制在10人以下。

根据北京日报客户端消息，上述《指南》指出，当前疫情形势严峻复杂，病毒传播风险依然存在，该《指南》适用于北京市餐饮经营场所，以及在其中组织和参加聚餐活动的消费者。

《指南》提倡“能不聚则不聚，能少聚则少聚”。有流感、发热或呼吸道症状，或近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员不宜参加聚餐活动。建议儿童、孕妇和有慢性病的老年患者不参加聚餐活动。

《指南》提出，餐饮经营单位按照《常态化疫情防控下餐饮行业经营服务指引》，严格落实戴口罩、测温和验码登记等要求，并安排专人值守。做好常态化环境监测和预防性消毒工作，在店内外人员易聚集区划设“一米线”，提示顾客与他人保持社交距离。

《指南》还提倡控制聚餐人数和时间，提倡家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，提倡婚宴、生日宴、团体宴等缓办、简办或不办。根据人数合理安排场地和餐桌餐位，严格控制人员流量、密度，非同行顾客不安排在同一包间。提倡自助餐或分餐，聚餐时间能短则短，一般控制在两小时以内，避免长时间聚餐聊天。

此外，《指南》提出加强聚餐场所通风，尽量避免在没有窗户及进排风设施的房间聚餐。就餐者离开座位或包间时要佩戴口罩，与他人保持一米以上社交距离；遵循卫生礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，纸巾弃置于垃圾箱内，不随地吐痰；注意手卫生，清洁双手前不触碰口、眼、鼻，饮食前后必须洗手或用免洗手消毒剂；提倡敬酒时不碰杯。

在经营服务管理方面，《指南》提出餐饮经营者应加强服务培训，接触直接入口食品时、分餐及售卖过程中均应使用经消毒的专用工具并佩戴手套和口罩；严格落实冷链食品疫情防控措施；不组织线下聚集性促销活动；提倡非接触式点餐、结账，提供公筷公勺。